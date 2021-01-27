Москва дала сигнал регионам на тему фальсификаций на выборах в ГД

Наблюдателей на выборы в Госдуму обучат при содействии администрации президента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На днях (26-27 января) с участием сотрудников администрации президента (АП) прошел семинар для тех, кто будет курировать в регионах проект по обучению наблюдателей на выборы депутатов в Госдуму. В семинаре приняли участие порядка 30 преподавателей, которые будут обучать наблюдателей. Об этом журналистам рассказали три близких к АП источника.

В общей сложности администрация президента поставила задачу подготовить к думским выборам больше 200 тысяч наблюдателей. Их будут обучать на местах под эгидой организации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и региональных общественных палат (ОП), после чего отправлять на избирательные участки для наблюдения как от партий, так и ОП. За три дня работы им могут заплатить от 5 до 10 тысяч рублей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Близкий к АП собеседник издания уверен, что даже если на местах наблюдателей будут отбирать при участии администраций, то чиновники теперь будут помнить о «сигнале из Москвы» и знать, что о возможных нарушениях там будут в курсе. «Теоретически это должно тормозить рвение местных чиновников [при фальсификациях]», — добавил другой источник.

С другой стороны, по его словам, все чиновники понимают, как отбираются наблюдатели, поэтому главной задачей будет создать «видимость легитимности». Близкий проекту политтехнолог на условиях анонимности предположил, что обученные наблюдатели помогут при необходимости объявить, что нарушение, о котором кто-то говорит, является фейком, а если нарушение не заметили, «смогут сделать так, чтобы оно не было зафиксировано». Сейчас, по данным газеты, прорабатывается вопрос о создании специального приложения, куда наблюдатели должны будут вносить данные о ходе голосования. Их работу и ситуацию на участках смогут в любой момент проверить кураторы проекта.