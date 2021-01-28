Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об «агрессии» России

Алексей Пушков не считает, что НАТО является превосходящей силой в мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В мире слишком мало желающих следовать правилам, которые были основаны в трех-четырех западных столицах. Так сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о готовности реагировать на «агрессивные действия» России.

«Столтенбергу пора осознать, что его „миру, основанному на правилах“, выработанным в трех-четырех западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного», — написал Пушков в своем Twitter. Он также поставил под сомнение то, что сейчас НАТО является превосходящей силой в мире.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России. Также он посоветовал союзникам увеличить оборонные расходы в связи с подъемом Китая, уточняет Life.

Столтенбергу пора осознать, что его «миру, основанному на правилах», выработанным в трёх-четырёх западных столицах, приходит конец. Слишком мало желающих следовать этим правилам, не опирающимся на международное право, а лишь на право сильного. Тем более на право бывшего сильного. https://t.co/j04oPNPDUn — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 27, 2021