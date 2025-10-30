В здании приступили к обустройству кровли Фото: Илья Московец © URA.RU

В южной части Нового Уренгоя готовность нового здания поликлиники №1 превысила 35%. Современный медцентр на 750 посещений возводится в микрорайоне Оптимистов при поддержке ПАО «Газпром». На объекте завершается монтаж каркаса и кровли, сообщают окружные власти.

Новая поликлиника объединит разные службы, в том числе травмпункт Фото: Департамент строительства ЯНАО

«Современное здание строится в микрорайоне Оптимистов при поддержке ПАО „Газпром“. В новом помещении расположится поликлиника №1. Сейчас она находится в главном корпусе больничного комплекса в здании девяностых годов постройки», — говорится в релизе, опубликованном на сайте окружного правительства.

Как пояснили представители департамента, внутри здания уже формируют кабинеты, отделы и зоны для работы медперсонала. «Поликлиника, рассчитанная на 750 посещений в смену, объединит терапевтическую, хирургическую, онкологическую службы, травмпункт, инфекционное и дерматологическое отделения. Пространство спроектировано с учетом комфорта пациентов и современных стандартов медицины», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Продолжение после рекламы

Обустраиваются залы механотерапии, физиопроцедур и реабилитации, организованы помещения для работы узких специалистов, дневного стационара, диагностического блока и специализированных отделений. Предусмотрены терминалы для быстрой регистрации, зарядные станции для мобильных устройств, места для отдыха пациентов и врачей с мягкой мебелью. Рабочие завершили прокладку наружных сетей теплоснабжения, внутри ведут отделку перегородок и полов, монтаж систем вентиляции и отопления.

В Новоуренгойской ЦГБ начинается подбор дополнительного медперсонала и закупка оборудования для новых подразделений. В учреждении отмечают, что сегодня в поликлинике работают все необходимые специалисты, за исключением нескольких узких направлений.