Врач раскрыл, что мешает формированию иммунитета после вакцинации

Формированию специфического иммунитета после вакцинации от коронавируса может помешать лекарственная терапия, которая назначается при некоторых аутоиммунных и онкологических заболеваниях. Об этом заявил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.
«Есть целый комплекс иммунодефицитных состояний, которые могут развиваться, например, в ответ на лекарственную терапию, то есть когда человек получает препараты, угнетающие его иммунную систему. Это возможно при онкологических, аутоиммунных заболеваниях, после трансплантации внутренних органов. Тогда формирование специфического иммунитета после вакцинации от COVID-19 может происходить гораздо медленнее», — приводит слова Крючкова радио Sputnik.
Как рассказал иммунолог, большая часть людей, страдающих аллергией пациентов могут быть допущены к прививке. Однако, подчеркнул Крючков, исключение сделают для людей, которые давно принимают некоторые гормональные препараты.
Крючков объяснил, что при вакцинации у всех пациентов вырабатывается специфический иммунитет. Но появившиеся после прививки антитела сохраняются у людей на протяжении разного времени, отметил иммунолог. Кроме того, добавил он, реактивность иммунной системы снижается с возрастом: у пожилых людей формирование специфического иммунитета идет медленнее.
Ранее в разговоре с URA.RU сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов предположил, что уже к лету в России могут быть сняты коронавирусные ограничения. А биолог Анча Баранова раскрыла противопоказания, которые есть для прививки от COVID-19, пишет агентство Nation News.
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