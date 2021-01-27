Пандемия коронавируса закончится, когда 70-80% людей встретятся с COVID, отметил Феликс Ершов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению. В России ограничения могут быть сняты уже к лету. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов.

«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять. Окончательно пандемия окончится, когда 70-80% людей проконтактируют с вирусом. А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — сказал URA.RU Ершов. Он отметил, что важную роль в победе над пандемией играют вакцины, а данные об эффективности массовой вакцинации появятся уже через несколько месяцев.

Чтобы снять ограничения, России действительно требуется массовый иммунитет, сказал URA.RU депутат Госдумы, бывший главный санврач России Геннадий Онищенко. Он отметил, что лучший способ внести свой вклад в победу над инфекцией — поставить вакцину. «Нужно, чтобы люди переболели, либо, лучше, вакцинировались. Самое лучшее — это прививка», — сказал экс-глава Роспотребнадзора. Он добавил, что важным остается соблюдение масочного режима и правил личной гигиены. «Чем ответственнее мы будем себя вести и чем быстрее будем прививаться, тем быстрее все это закончится», -заключил Онищенко.

Спад заболеваемости коронавирусом в России наблюдается последние несколько дней. 27 января власти сообщили о 17 741 новом случае заражения. Днем ранее, 26 января, статистика показывала цифру в 18 241 новых зараженных. 10 дней назад, 17 января, оперштаб сообщал о 23 586 новых случаев COVID.