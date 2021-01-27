27 января 2021
26 января 2021

Челябинская область вышла на плато смертности от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирусная смертность среди челябинцев стабилизировалась на «околорекордной» отметке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 28 января зафиксировано 282 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 285, днем ранее 287), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом третьи сутки подряд в области умирает по 16 пациентов с COVID-19. Рекордный показатель смертности за все время пандемии составляет 17 случаев в сутки.

«Плато летальности, на которое сейчас вышла область, характерно для всех регионов РФ. Большая часть болеющих сейчас — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Надеемся, что в течение месяца смертность тоже начнет снижаться», — пояснила на брифинге курирующая медицину региона первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«С начала пандемии подтверждено 44 380 случаев заражения, сейчас лечатся 11 584 южноуральца. Умерли 16 пациентов. Для шести из них COVID-19 осложнил тяжелые заболевания, остальных погубила коронавирусная пневмония», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 423 человека, с начала пандемии — 31 096 жителей области.

Сейчас в Челябинской области из-за пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия, а также проведение дискотек и шоу-программ в развлекательных заведениях. В кинотеатрах и театрах залы разрешено заполнять наполовину. Также продолжает действовать обязательный масочный режим. Режим повышенной готовности в регионе был продлен губернатором Алексеем Текслером до 21 февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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