26 января 2021

Смертность челябинцев с COVID растет на фоне спада заболеваемости

© Служба новостей «URA.RU»
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Со времени новогодних каникул смертность среди заразившихся COVID челябинцев выросла вдвое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 27 января зафиксировано 285 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 287, днем ранее 289), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом вторые сутки подряд в области умирает по 16 пациентов с COVID-19: смертность растет с 8-9 случаев день в период новогодних каникул.

«Летальность в январе по отношению к декабрю выросла, сейчас мы находимся на ее плато — это характерно для всех регионов. Болеть стали меньше, но большая часть болеющих — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Надеемся, что в течение месяца смертность тоже начнет снижаться», — констатировала на брифинге 26 января первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«С начала пандемии произошло 44 098 случаев заражения, сейчас лечение проходит 11 741 южноуралец. Умерли 16 человек: от COVID-19 десять пациентов, еще для шести коронавирус осложнил имевшиеся хронические болезни», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 44 098 человек, с начала пандемии — 30 673 жителя области.

Сейчас в Челябинской области из-за пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия, а также проведение дискотек и шоу-программ в развлекательных заведениях. В кинотеатрах и театрах залы разрешено заполнять наполовину. Также продолжает действовать обязательный масочный режим. Режим повышенной готовности в регионе был продлен губернатором Алексеем Текслером до 21 февраля.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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