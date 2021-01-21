21 января 2021
20 января 2021

Текслер продлил карантин в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер на объектах. Магнитогорск, текслер алексей, медицинская маска
Алексей Текслер продлил действие режима повышенной готовности до 21 февраля Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил действие режима повышенной готовности, введенного в регионе в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили URA.RU в правительстве области.

«Главой региона подписано распоряжение о продлении необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан категории „65+“ на два двухнедельных периода: с 25 января по 7 февраля и с 8 по 21 февраля», — пояснили в пресс-службе. Режим повышенной готовности продолжит действовать до особого распоряжения.

Накануне Текслер заявил, что в регионе не будут вводиться ковидные паспорта — ставка в борьбе с инфекцией будет сделана на формирование коллективного иммунитета с помощью массовой вакцинации. Она возобновится после 24 января, когда в область начнут поступать новые крупные партии вакцины «Спутник V».

На 22 января в регионе зафиксировано 293 случая заражения коронавирусом за сутки — это меньше, чем в предшествующие дни. Однако на фоне снижения заболеваемости растет смертность пациентов с COVID.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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