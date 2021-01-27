Высокая смертность продержится в Челябинской области примерно на месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 28 января — 418-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 334-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 44 098, выздоровели 30 673 и скончались 1 642 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 774 672 (+17 741) случая заражения. Вылечились 3 202 483 (+27 922) пациента — 84% от заболевших. Умерли 71 076 (+594) человек — почти 1,9% от заразившихся.

Регион вышел на «плато смертности»

В Челябинской области на 27 января произошло 285 случаев заражения коронавирусом за сутки. Накануне было 287, днем ранее 289. При этом вторые сутки подряд в области умирает по 16 пациентов с COVID-19: смертность растет, «оттолкнувшись» от 8-9 случаев день в период длинных праздничных выходных. «Летальность в январе по отношению к декабрю выросла, сейчас мы находимся на ее плато — это характерно для всех регионов. Болеть стали меньше, но большая часть болеющих — пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Надеемся, что в течение месяца смертность тоже начнет снижаться», — констатировала на брифинге января первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Южный Урал на третьем месте в «рейтинге заражений» УрФО

Больше всего новых зараженных обнаружили в Свердловской области — 368. В Пермском крае выявили 290 заболевших. Далее следует Челябинская область, за ней ХМАО (+185 инфицированных) и Тюменская область (+150). На Ямале и в Курганской области заболели по 72 человека.

В Челябинске спасли беременную со 100%-м поражением легких

Пациентку на 27 неделе беременности доставили на вертолёте в родильный дом ОКБ №2. Месяц детские и взрослые анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи боролись за жизнь мамы и малыша. И им это удалось, рассказали URA.RU в минздраве области. Сейчас маленький Женя в стабильном состоянии находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей, его мама находится рядом с сыном, рассказали URA.RU в минздраве области.

Вирусолог назвал сроки снятия ограничений

Пандемия коронавируса постепенно подходит к своему завершению и ограничения могут быть сняты уже к лету. Об этом заявил сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, старейший вирусолог России Феликс Ершов. «Окончательно пандемия окончится, когда 70-80% людей проконтактируют с вирусом. А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — сказал URA.RU Ершов. Данные об эффективности массовой вакцинации появятся уже через несколько месяцев, спад заболеваемости коронавирусом в России наблюдается последние несколько дней.

На предприятиях начали вакцинацию

В холдинге УГМК (более 40 предприятий в Челябинской, Свердловской, Курганской областях, а также в России и за рубежом) началась бесплатная вакцинация сотрудников. Пример подчиненным подали топ-менеджеры компании, где с начала пандемии переболели коронавирусной инфекцией от 7% до 20% работников. Со следующей недели прививки начнут ставить на предприятиях, расположенных за пределами Свердловской области — вакцина «Спутник V» закуплена через лицензированную организацию «УГМК-Здоровье».

Чем опасна резкая оттепель для переболевших COVID

Одним из осложнений, возникающих после коронавируса, является повышенное давление, поэтому резкое потепление негативно сказалось на самочувствии многих уральцев. Директор Уральского Института Кардиологии, доктор медицинских наук, профессор, почетный кардиолог России Ян Габинский посоветовал жителям региона переболевшим коронавирусом, воздержаться от тренировок и других видов деятельности, связанных с физическими нагрузками в дни, когда наблюдаются большие температурные перепады. «В ближайшее время начнутся исследования особенностей течения болезней у людей, перенесших коронавирус, и других пациентов», — сообщил Габинский.