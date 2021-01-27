Тюменские власти не будут заставлять учителей работать вместо МЧС

Ишимских педагогов не будут заставлять проверять частные дома на противопожарную безопасность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из анкет, с которыми педагогов Ишима (Тюменская область) обязали произвести обход жилых домов частного сектора, убрали пункты, касающиеся вопросов пожаробезопасности. Об этом URA.RU рассказал местный блогер Владимир Воронин. По его словам, накануне педагогам об этом объявил заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

«Из листка опроса убраны пункты, касающиеся проверки в домах отопления, электроснабжения и прочие, не имеющие отношения к системе образования. Значит, все было не зря. Значит, с самодурством чиновников можно бороться и даже побеждать», — отметил он в беседе с агентством.

Воронин добавил, что, по его информации, чиновники недовольны тем, что он вызвал общественный резонанс своими публикациями на тему проверок противопожарной безопасности учителями. Там посчитали, что деятельность блогера носит «деструктивный характер, а также дискредитирует руководство администрации».

В администрацию Ишима направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что местные чиновники обязали педагогов проверять частные дома на предмет противопожарной безопасности. Из-за этого блогер Владимир Воронин обвинил главу города Федора Шишкина и его заместителя Бориса Долженко в превышении служебных полномочий.