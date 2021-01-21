Тюменских педагогов заставили работать вместо МЧС

Ишимских педагогов заставляют проверять соблюдение противопожарной безопасности в частных домах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрации Ишима (Тюменская область) обязала педагогов проверять частные дома на предмет противопожарной безопасности. Об этом местный житель рассказали в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

«Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима обязал педагогов выполнять подомовой обход частного сектора с составлением актов подомового обхода семей с проверкой на предмет пожарной безопасности. Вопрос: на каком основании педагогам (большинство из которых — женщины) делегируют обязанности специальных служб, да еще и в период пандемии?», — поинтересовался анонимный автор публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей разделили негодование ишимца. «Ну, это залет уже. Думаю, подобными вопросами должны заниматься уполномоченные лица, а не штат преподавателей учебных заведений», — считает Владислав Сапон. «Не знаю на счет педагогов, но из соцзащиты приходили. Посмотрели, чем топим печку, спросили, все ли хорошо», — отметила Валентина Березина.

Получить оперативный комментарий директора департамента по социальным вопросам администрации Ишима Светланы Сабаевой URA.RU не удалось: в приемной чиновницы сначала отвечали, что она находится на совещании, затем — что перезвонит сама. К моменту публикации новости звонок от нее не поступил. Направлен письменный запрос.

Ранее агентство писало о том, что 9 января в частном доме в поселке Боровском (Тюменский район) произошел пожар, который унес жизни семи человек. Позже выяснилось, что в сгоревшем здании находился нелегальный дом престарелых. Его хозяйка задержана.