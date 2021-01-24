Главу тюменского района обвинили в превышении полномочий

Активист Владимир Воронин считает, что глава Ишима Федор Шишкин превысил свои полномочия Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Гражданский активист Владимир Воронин обвинил главу города Ишима (Тюменская область) Федора Шишкина и его заместителя Бориса Долженко в превышении служебных полномочий из-за того, что учителей местных школ заставили проводить проверку частных домов на предмет противопожарной безопасности. Он считает, что чиновники не имели права отдавать подобных распоряжений, поскольку это работа пожарных.

«Сначала подумал, что это шутка. Сегодня утром позвонил, уточнил и убедился, что информация соответствует действительности и инициатор этого правового беспредела заместитель главы города Долженко Борис Геннадьевич и глава города Шишкин Федор Борисович. Или может быть, чиновники покажут пункт в должностных обязанностях учителей и пункт в контракте, где записано об обязанностях учителей проводить подобные рейды по выявлению систем отопления в домах частного сектора? Не покажут. Система образования никакого отношения к этому не имеет», — пояснил он агентству.

Воронин также предоставил редакции URA.RU форму отчетов, которые учителя должны сдавать по результатам подомового обхода (на фото ниже). В администрацию Ишима направлен письменный запрос. Ранее агентство писало о том, что местные власти обязали педагогов выполнять подомовой обход частного сектора с проверкой на предмет пожарной безопасности. Они должны ежедневно сдавать отчеты о проделанной работе.

Форма отчета, которую обязали заполнять ишимских учителей Владимир Воронин