Банки почти рекордно заработали на россиянах в 2020 году

Совокупная чистая прибыль российских банков составила 1,6 триллиона рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Чистая прибыль российского банковского сектора в 2020 году снизилась лишь на 100 миллиардов рублей меньше, чем в рекордном по показателю 2019-м. Об этом говорится в докладе Центробанка России о развитии банковского сектора.

«Банки показали хорошую прибыль, несмотря на обстоятельства. Конечно, она распределена неравномерно по системе, но тем не менее. Доля прибыльных банков подавляющая», — приводит слова директора департамента банковского надзора ЦБ Александра Данилова РБК. В 2020 году совокупная чистая прибыль российских банков составила 1,6 триллиона рублей, таким образом, эта цифра снизилась на 6%, по сравнению с 2019 годом.

В докладе Центробанка РФ о развитии банковского сектора говорится, что пандемия и последующий кризис не оказали серьезного влияния на кредитование. Там отмечается, что самым быстрорастущим корпоративным сегментом стало проектное финансирование строительства, выросший в 3,5 раза.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна достойно встретила проблемы в лице пандемии и кризиса, пишет RT. При этом руководитель аналитического управления банка «Открытие» Анна Морина предупредила, что реально располагаемые доходы населения и ВВП страны начнут восстанавливаться не раньше 2022 года, и 2021 год россиянам предстоит провести в кризисных условиях.