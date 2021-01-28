В Кремле отреагировали на расследование Bellingcat

Дмитрий Песков отметил, что из-за качества материалов расследования не хочется тратить время на его изучение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

В Кремле не ознакомились с новым расследованием Bellingcat, так как качество подобных материалов не заставляет тратить на него время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чем больше таких расследований, тем меньше времени на ознакомление с ними. Зачастую их качество не является основанием для ознакомления», — сказал Песков во время конференц-колла с журналистами. Он подчеркнул, в Кремле не хотят тратить время на такие материалы.

Ранее Bellingcat, The Insider и немецкое издание Der Spiegel опубликовали новое расследование о гражданах, которые якобы причастны к делу Алексея Навального. По их данным, эти люди могли быть замешаны в ряде преступлений.