В Кремле отреагировали на расследование Bellingcat

В Кремле не ознакомились с новым расследованием Bellingcat, так как качество подобных материалов не заставляет тратить на него время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Чем больше таких расследований, тем меньше времени на ознакомление с ними. Зачастую их качество не является основанием для ознакомления», — сказал Песков во время конференц-колла с журналистами. Он подчеркнул, в Кремле не хотят тратить время на такие материалы.
Ранее Bellingcat, The Insider и немецкое издание Der Spiegel опубликовали новое расследование о гражданах, которые якобы причастны к делу Алексея Навального. По их данным, эти люди могли быть замешаны в ряде преступлений.
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