В Кремле отреагировали на расследование Bellingcat

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что из-за качества материалов расследования не хочется тратить время на его изучение Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

В Кремле не ознакомились с новым расследованием Bellingcat, так как качество подобных материалов не заставляет тратить на него время. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Чем больше таких расследований, тем меньше времени на ознакомление с ними. Зачастую их качество не является основанием для ознакомления», — сказал Песков во время конференц-колла с журналистами. Он подчеркнул, в Кремле не хотят тратить время на такие материалы.

Ранее Bellingcat, The Insider и немецкое издание Der Spiegel опубликовали новое расследование о гражданах, которые якобы причастны к делу Алексея Навального. По их данным, эти люди могли быть замешаны в ряде преступлений.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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