Популярный курорт Крыма снял ограничения для туристов

В Севастополе начинают ослаблять ограничения перед курортным сезоном Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Севастополе с 1 февраля снимут основную часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Отменяем справки при заселении в гостиницы», — цитирует «Интерфакс» Развожаева с заседания оперативного штаба по вопросу борьбы с коронавирусом. Губернатор уточнил, что об этом туристические и гостиничные операторы просили уже с декабря.

Также в Севастополе отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сделав его рекомендательной мерой. Рестораны города теперь смогут работать ночью и устраивать банкеты. Также все ограничения сняли с проведения экскурсий на свежем воздухе.

Ранее Развожаев уже смягчал ограничения, введенные из-за коронавируса, однако в октябре снова их ужесточил, сообщает портал «Дни.ру». Тогда в Севастополе проблема с занятостью коечного фонда стояла острее, чем в остальных регионах России. По мнению главы Крыма Сергея Аксенова, чтобы курортный сезон состоялся, необходимо провести вакцинацию как можно большего числа граждан, сообщает RT.