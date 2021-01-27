Футболист из ХМАО вошел в топ лучших игроков мира

Уроженец Сургута Артем Ниязов попал в топ-10 лучших игроков мира Фото: Анна Майорова © URA.RU

Выходец из Сургута Артем Ниязов вошел в десятку лучших игроков мира в мини-футбол. Ниязов стал единственным российским спортсменом в списке и закрепился на девятой строчке рейтинга. Об этом сообщили на международном портале о мини-футболе Futsalplanet.

«Ожидал, что выше подняться пока что не удастся, но я рад, что там оказался. Для меня это большое достижение. В следующем году попытаюсь подняться повыше», — рассказал Ниязов в разговоре с журналистом URA.RU.

Ниязов играет за московский мини-футбольный клуб КПРФ, который в 2018 году занял третье место на Чемпионате Европы по мини-футболу. В гонке за звание лучшего игрока Ниязову удалось обогнать бразильского футболиста Дайвеса Мораеса. Первое место в рейтинге занял бразилец Карлос Вагнер, известный как Феррао.

Ранее URA.RU писало, что спортивный клуб по мини-футболу в ХМАО вылетел из главной лиги России. Для завершения сезона выделили бюджетные деньги, но руководитель команды пропал.