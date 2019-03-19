Мини-футбольный клуб «БЛиК» (Нефтеюганск) исключен из российской Суперлиги. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Ассоциации мини-футбола России (АМФР).
В АМФР отметили, что в начале марта представители клуба обратили в ассоциацию с письмом, где рассказали, что у команды нет денег на дальнейшее выступление в сезоне. После этого АМФР провела консультации с правительством ХМАО. «Ситуация нашла понимание — департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры выразил готовность предоставить клубу необходимые для завершения сезона средства. Однако руководитель МФК БЛиК в лице президента Юрия Лозинского на протяжении всего этого времени не выходил на связь с АМФР, тренерским и административным составом клуба, иными заинтересованными лицами и организациями», — рассказали в ассоциации, добавив, что по этой причине нефтеюганский клуб досрочно прекратил выступление в сезоне.
МФК «БЛиК» был основан в 2012 году. В прошлом сезоне команда взяла серебро в Высшей лиге чемпионата России и получила место в Суперлиге. На момент вылета клуб занимал предпоследнее, девятое место в турнирной таблице. Связаться с президентом МФК Юрием Лозинским, а также тренерским штабом «БЛиКа» на момент публикации материала не удалось. Добавим, в Суперлиге остался еще один представитель ХМАО — клуб «Газпром-Югра» (Югорск), который занимает третью строчку в турнирной таблице.