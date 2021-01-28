Свердловский мэр два года ездит на незаконно купленной машине

Арбитражный суд предписал вернуть внедорожник два года назад Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутаты Горноуральского городского округа Свердловской области требуют вернуть незаконно купленный на бюджетные деньги внедорожник Mitsubishi Outlander стоимостью 1,6 млн рублей. Несмотря на вынесенное решение арбитражного суда Свердловской области, глава округа Дмитрий Летников продолжает использовать автомобиль почти два года.

Вопрос о незаконно купленном автомобиле на заседании думы Горноуральского городского округа подняли общественники Рамиль Хакимов и Владимир Цыпушкин. Они напомнили, что решение о возврате автомобиля было принято арбитражным судом еще в апреле 2019 года. Это произошло после того, как прокуратура обратила внимание на то, что в условиях контракта были описаны свойства конкретной марки автомобиля.

В администрации городского округа в ответ на претензии общественников ответили, что ООО «Нара», которое выиграло конкурс на поставку внедорожника, не имеет денег и материальных ценностей, чтобы вернуть средства полученные за автомобиль. Общественники в разговоре с URA.RU отметили, что судебные приставы на местах не могут повлиять на ситуацию, поскольку решение вынесено областным арбитражным судом.

Оперативно получить комментарий в Арбитражном суде Свердловской области не удалось — на звонок корреспондента в пресс-службе никто не ответил. Также на месте не оказалось руководителя аппарата администрации Горноуральского городского округа Владимира Черных, который, по словам секретаря в приемной администрации, уполномочен общаться с прессой.