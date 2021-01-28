Зюганов высказался о присоединении к партии Миронова и Прилепина

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Лидер партии КПРФ считает слияние нецелесообразным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия КПРФ не будет присоединяться к «Справедливой России — За правду» для создания мощной социалистической левой партии, так как не видит в этом смысла. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Если у [председателя партии Сергея] Миронова возникло желание объединяться, так кто против — приходите и работайте вместе. Ведь хотят, понимаете, костюм пришить к рукаву, за которым ничего нет. Посмотрите их программу — они все списали с некоторых наших положений», — заявил Зюганов в эфире телеканала «Россия 24». По его мнению, партия «Справедливая Россия» объединяется с партиями «За правду» и «Патриоты России», чтобы пройти барьер в 5%.

Ранее лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических партий, сообщает RT. Документ включает в себя «12 принципов правды, патриотизма и справедливости», пишет телеканал 360. В пунктах программы есть, например, предложение повысить налоги для богатых.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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