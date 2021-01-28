Новая российская партия будет требовать повышения налогов

Лидеры «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин устранили идеологические разногласия, которые препятствовали слиянию партий. 28 января в Москве они подписали манифест, куда вошли основные пункты программы каждого из политических движений, в том числе о повышении налогов для богатых, передает корреспондент URA.RU.
В манифест также включили пункты о госрегулироании цен на продукты первой необходимости, необходимости бороться с коррупции, повышать пенсии и вводить базовый безусловный доход. Партия будет требовать ввести Госплан 2.0, национализацию стратегических предприятий, доходы перераспределить от центра к регионам, обеспечить гарантированную медицину, бесплатное образование и отказ от ЕГЭ. Также они выступают за свободные выборы без мунициального фильтра и с прямыми выборами мэров, защиту соотечественников за рубежом и признание права Донецкой демократической республики на самоопределение.
Миронов и Прилепин заявили, что сегодняшнее мероприятие открывает «долгий процесс объединения всех левых патриотических сил России». Семигин добавил, что объединенная партия ставит задачей «стать как минимум второй в России».
Впервые о новом политическом союзе 20 января заявил лидер СР Сергей Миронов. Объявление стало неожиданностью для региональных отделений партий, что породило череду скандалов. Так, руководитель пермского отделения «патриотов» Андрей Степанов заявил об уходе из политики, затем выразил желание возглавить региональное отделение объединенной партии. А разногласия в программах СР и «За правду» могут привести к тому, что объединение может покинуть ключевой спонсор Александр Бабаков. «Родина» заявила о готовности принять нынешних членов партии Прилепина, недовольных слиянием с СР и «патриотами».
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