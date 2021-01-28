В полиции ХМАО начинаются кадровые рокировки

Алексей Осипов исполнял обязанности начальника ОМВД Сургутского района с лета 2020 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Временно исполняющий обязанности начальника ОМВД Сургутского района ХМАО Алексей Осипов уходит со своего поста. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Осипов заканчивает работу в Сургутском районе и, скорее всего, будет переведен в другой муниципалитет», — сообщил инсайдер. Другой собеседник URA.RU, близкий к силовым структурам, отметил, что кадровые изменения, как и прогнозировались, начались после заседания коллегии УМВД по ХМАО.

«[Глава УМВД ХМАО Дамир] Сатретдинов долго присматривался к подчиненным, и теперь наступило время принятия решений. Осипов был врио начальника отдела, у него главный наркополицейский сам подозревается в сбыте наркотиков вместе с подчиненным. Это большой скандал», — рассказывает инсайдер.

В пресс-службе УМВД по ХМАО журналисту URA.RU не подтвердили информацию о переводе Осипова. «Осипов ушел на больничный. После чего планирует вернуться к исполнению служебных обязанностей. Сейчас и. о. ОВМД по Сургутскому району назначен Андрей Куликов», — заявили в силовом ведомстве.

Руководящий состав югорской полиции с тревогой ждал подведения итогов работы за 2020 год. Районным и городским начальникам впервые пришлось отчитываться перед новым начальником УМВД по ХМАО Дамиром Сатретдиновым.