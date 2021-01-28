Россия может потерять крупнейшего покупателя электроэнергии Фото: Илья Московец © URA.RU

Финляндия к 2030 году может отказаться от российской электроэнергии. Таким образом, РФ может лишиться крупнейшего покупателя с объемами поставок в 22 млрд рублей в год.

«Ускоренный переход Финляндии на возобновляемую генерацию может к 2030 году означать для России потерю крупнейшего импортера российской электроэнергии», — передает «Коммерсант».

Финский оператор Fingrid опубликовал четыре сценария развития энергосистемы страны. К 2035 году Финляндия планирует достичь углеродной нейтральности, нарастить вводы ветряных и солнечных электростанций. Мощность ВЭС в стране через 15 лет может достигнуть 22 ГВт. Для России это может означать потерю крупнейшего покупателя электроэнергии: в двух сценариях из четырех допускается, что Финляндия не будет нуждаться в энергомосте с РФ через Выборг. В «Интер РАО» заявили, что находятся в диалоге с финской стороной, по мере появления более конкретных сценариев развития будут учитывать их в своих стратегических планах.

Под угрозой может оказаться и проект «Росатома» по строительству АЭС «Ханхикиви-1» на 1,2 ГВт стоимостью 7 млрд евро. В третьем сценарии Fingrid ввод новой АЭС откладывается, в четвертом сценарии допускается отказ от строительства. В «Росатоме» сообщили, что пока что проект продвигается по графику.

Ранее президенту России Владимиру Путину доложили о беспрецедентных ценах на электричество в стране. Топ-менеджер энергетической компании «Интер РАО» Борис Ковальчук заявил, что стоимость электричества в РФ ниже, чем в Европе в 4,3 раза. Так, в 2018 году стоимость электроэнергии для российских граждан составляла 57 долларов за МВт/ч. Ковальчук уточнил, что это в шесть раз меньше, чем в Германии.