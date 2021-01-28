Врач описал общие симптомы ОРВИ и коронавируса

Коронавирусная инфекция и ОРВИ имеют общие симптомы, в частности, поражение дыхательной системы и высокую температуру. Об этом сообщил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
По словам врача, при респираторных вирусных инфекциях характерно поражение какого-либо отдела дыхательной системы. Это может проявляться как ринит (насморк), бронхит, пневмония и так далее. «При коронавирусной инфекции чаще всего поражаются носовая полость и легкие, но, тем не менее, и боль в горле, и першение, и кашель при поражении гортани или трахеи тоже могут встречаться», — сказал Вознесенский радио Sputnik.
Другой симптом — интоксикационный. Это головная боль, ломота в теле, повышенная температура, перечислил врач. Он подчеркнул, что такие симптомы встречаются при любой инфекции. «Можно болеть, к примеру, парагриппом, аденовирусной инфекцией, риновирусной инфекцией, и эти проявления интоксикационного синдрома будут почти такими же, как при коронавирусной инфекции. В этом случае, чтобы поставить правильный диагноз, нужны лабораторные исследования», — добавил инфекционист.
Кроме этого, люди с повышенной тревожностью и депрессивными проявлениями могут ощущать симптомы коронавируса, продолжил Вознесенский. Но в действительности человек является здоровым.
Ранее ученые сообщили, что у переболевших COVID-19 появляется одышка, боль в суставах и мышцах. При этом инфекцию можно обнаружить до появления симптомов.
Подписывайтесь на URA.RU в