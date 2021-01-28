Губернатор Алексей Текслер (слева) сопровождает вице-премьера Викторию Абрамченко в поездке по Челябинску Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 29 января прибыли вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко, глава Росприроднадзора Светлана Радионова и первый замминистра природных ресурсов и экологии страны Денис Храмов, передает корреспондент URA.RU. В программе визита — осмотр ряда предприятий и одного из крупнейших в мире полигонов бытовых отходов.

«В графике поездки значатся входящий в ПАО „Мечел“ Челябинский металлургический комбинат (ЧМК), Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), пост наблюдения за загрязнениями атмосферного воздуха и Центр экологического мониторинга», — сообщили URA.RU в правительстве региона. Но поездка Абрамченко началась с челябинской свалки, которая действовала в городской черте с 1949 по 2018 год. За это время здесь накопилось огромное количество отходов. Рекультивация свалки ведется силами структуры Росатома — в 2021 году на месте полигона появится огромный зеленый холм.

После посещения заводов запланировано совещание по видеосвязи с профильными вице-губернаторами регионов УрФО. В нем также должны принять участие замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов и глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлан Радионова. К визиту Абрамченко в Челябинск готовились еще осенью 2020 года, но поездку тогда отложили.

На следующей неделе в Челябинской области ждут полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. По данным инсайдеров, его визит растянется на два дня. Представитель президента Путина встретится с губернатором Алексеем Текслером и посетит один из закрытых городов Росатома.

Также в Челябинск прилетела глава Росприроднадзора Светлана Радионова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU