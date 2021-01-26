В Челябинске ждут полпреда Якушева

Владимира Якушева ждут в Челябинской области в первую неделю февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области ждут визита полпреда президента в УрФО Владимира Якушева. Его ожидают на следующей неделе, сообщили источники URA.RU в правительстве региона.

«Полпреда ждут в Челябинске 2 или 3 февраля», — пояснил собеседник. В пресс-службе правительства Челябинской области воздержались от комментариев. В пресс-службе полпредства не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

Владимир Путин назначил министра строительства РФ и бывшего губернатора Тюменской области Якушева своим представителем на Урале в начале ноября 2020 года. Якушев сменил на этом посту Николая Цуканова, перешедшего на работу в Ростелеком.

Первым из уральских губернаторов, с которым Якушев пообщался в качестве полпреда, стал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. В декабре прошлого года Якушев побывал в ХМАО, где встретился с губернатором Натальей Комаровой. Затем он съездил в ЯНАО, а уже в январе 2021 года посетил Курганскую область. Таким образом, «родная» для него Тюменская область станет последней в графике поездок представителя президента.