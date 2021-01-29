В России с 1 февраля повысят социальные выплаты

Социальные выплаты увеличат ветеранам труда, войны и инвалидам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России с 1 февраля увеличатся социальные выплаты 14,7 миллиона россиян. Об этом сообщили в Пенсионном фонде РФ.

«На 4,9% индексируется ежемесячная денежная выплата, которую получают 14,7 млн россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это инвалиды, ветераны боевых действий, люди, которые подверглись радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие граждане», — указано в заявлении ПФР.

Также на 4,9% проиндексируют набор социальных услуг. В Пенсионном фонде сообщили, что его стоимость в феврале вырастет до 1 211,6 рубля в месяц. В этот набор входят лекарства и питание для детей-инвалидов (933,25 рубля в месяц), путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (144,37 рубля), бесплатный проезд на пригородном железнодорожном или междугородном транспорте к месту лечения и обратно (134,04 рубля).

Кроме этого, в феврале до 6 424,98 рубля увеличится пособие на погребение. Эти средства ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера. Всего на индексацию социальных выплат в этом году планируется направить 435 млрд рублей, уточняет RT.

Ранее в Госдуме РФ заявляли, что пенсии должны индексировать не реже одного раза в год, пишет агентство Nation News. По данным Совета Федерации, в феврале 2021 года пенсии работающим пенсионерам проиндексируют на 6,3%.