Сенатор: на сколько вырастут выплаты работающим пенсионерам

В России планируют увеличить рабочий стаж, необходимый для пенсии Фото: Алексей Гущин © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсии работающим пенсионерам в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Об этом на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» рассказала зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

«С 1 февраля пенсии для работающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. На данный момент в законодательстве заложена определенная норма и она успешно реализуется», — рассказала она. Индексация будет зависеть от уровня инфляции, добавила Бибикова.

На вопрос о грядущих новшествах в пенсионной системе Бибикова ответила, что в России планируется поэтапное повышение пенсионного возраста и постепенное увеличение рабочего стажа. С 2025 года для назначения пенсии потребуется не 12 лет рабочего стажа, как сейчас, а уже 15.

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