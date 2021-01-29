Сенатор: на сколько вырастут выплаты работающим пенсионерам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, копейки, рубли, валюта, деньги
В России планируют увеличить рабочий стаж, необходимый для пенсии Фото: Алексей Гущин © URA.RU
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Пенсии работающим пенсионерам в 2021 году будут проиндексированы на 6,3%. Об этом на пресс-конференции медиагруппы «Патриот» рассказала зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

«С 1 февраля пенсии для работающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. На данный момент в законодательстве заложена определенная норма и она успешно реализуется», — рассказала она. Индексация будет зависеть от уровня инфляции, добавила Бибикова.

На вопрос о грядущих новшествах в пенсионной системе Бибикова ответила, что в России планируется поэтапное повышение пенсионного возраста и постепенное увеличение рабочего стажа. С 2025 года для назначения пенсии потребуется не 12 лет рабочего стажа, как сейчас, а уже 15.

У россиян появится возможность вернуть инвестиционный доход с пенсии, потерянный при незаконном переводе средств из одного пенсионного фонда в другой. Для этого нужно подавать иск в суд, пишет «Утро.ру».

Ранее аналитики посчитали, что государство в течение пяти лет недоплачивало российским пенсионерам по 1100 рублей в месяц. Все потому, что в 2016 году индексация пенсии составила 4% вместо 12,8%, рассказал первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...