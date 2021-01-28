В Сургуте изменили дату выборов мэра

Сургутские депутаты определились с датой выборов главы города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Выборы главы Сургута назначены на 27 февраля, а не как планировалась ранее 26 февраля. Об этом на заседании городской думы сообщила спикер Надежда Красноярова, передает корреспондент URA.RU.

«26 февраля будет заседание окружной думы. Мы бы хотели, чтобы в нашем заседании принимали участие представители от нашего города. Произошла просто накладка. Поэтому мы перенеслись на один день. Все-таки это выборы главы Сургута — это значимое событие для города», — объяснила перенос даты спикер думы для URA.RU на брифинге.

На самом заседании думы депутаты приняли решение о том, что с 31 января начинает прием документов от кандидатов на пост мэра. Он продлится вплоть до 14 февраля. Работа конкурсной комиссии назначена на 20 февраля.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский городской суд 29 января отказал в удовлетворении иска экс-кандидату в мэры Евгению Барсову, который пытался обжаловать действия конкурсной комиссии, которая отказала ему в регистрации из-за ошибок в документах. Накануне стало известно, что до окончания разбирательства суд наложил запрет на решение думы о перезапуске выборов главы города.