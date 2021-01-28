На Ямале увеличилась популяция песцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аномальное количество песцов отмечено на Ямале. Как прогнозировали ученые из Арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных УрО РАН в городе Лабытнанги, из-за холодной зимы хищники стали чаще выходить к людям. Из-за больного бешенством песца в поселке Ягельном уже ввели карантин до 23 февраля.

«Карантинные меры никак не касаются людей. Запрещены выставки животных, различные мероприятия с массовым участием животных. Основанием является любой случай обнаружения бешенства у животного, карантин вводится на 60 дней с последнего случая. В Ягельном он был единственный. Сразу вакцинировали всех домашних питомцев во всех домовладениях», — сообщили агентству URA.RU в пресс-службе правительства ЯНАО. Там подчеркнули, что проблема бешенства для Ямала в целом неактуальная. Вспышки бешенства происходят редко, случай в Ягельном — первый с 2018 года, так как все собаки в тундре прививаются от бешенства наравне с оленями во время массовых прививочных кампаний

Тем не менее, для жителей Салехрда, Лабытнанги и поселка Харп нашествие песцов — уже не редкость. «Они для нас уже, как бездомные собаки. Если раньше пробегающий песец был чем-то грандиозным, то сейчас уже не удивляет этот зверек на главной площади города» — рассказал житель Лабытнанги Роман Васильев.

Ученые просят не заигрывать с дикими животными. «Как мы и прогнозировали, популяция песцов на зиму 2020—2021 года будет выше среднего значения за много лет. Плюс еще зима такая экстремальная — песцы из-за этого чаще выходят к людям. Мы призываем не подкармливать песцов ни в коем случае — это может быть опасно», — заявили URA.RU ученые Арктического научно-исследовательского стационара института экологии растений и животных УрО РАН в Лабытнанги.