Полпред Якушев встретится в Тюмени с куратором выборов-2021

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 8 февраля обсудит в Тюмени подготовку к избирательной кампании 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. На встрече будут подняты вопросы выборов как в Госдуму, так и в тюменскую областную думу, составы которых обновятся 19 сентября.
«Полпред отдельно остановится на избирательной кампании 2021 года. Обсуждать будут с [губернатором Тюменской области] Александром Моором и [руководитель Уральского межрегионального координационного совета „Единой России“] Иваном Квиткой», — рассказал инсайдер. Ранее агентство писало, что Квитка уполномочен ЕР курировать выборы в ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областях.
В пресс-службе уральского полпредства сослались на отсутствие информации по предстоящей встрече. В оперативном штабе Тюменской области так же не удалось получить комментарий.
Помимо обсуждения избирательной кампании, Якушев проведет в Тюмени совещание с правоохранительными органами региона и рабочую встречу с губернатором Моором. На мероприятиях будут обсуждаться вопросы занятости населения и ситуация с COVID-19.
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