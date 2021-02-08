Полпред Якушев встретится в Тюмени с куратором выборов-2021

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Всероссийская конференция партии
Куратор выборов на Урале Иван Квитка (слева) встретится в Тюмени с полпредом Владимиром Якушевым (справа) Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев 8 февраля обсудит в Тюмени подготовку к избирательной кампании 2021 года. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. На встрече будут подняты вопросы выборов как в Госдуму, так и в тюменскую областную думу, составы которых обновятся 19 сентября.

«Полпред отдельно остановится на избирательной кампании 2021 года. Обсуждать будут с [губернатором Тюменской области] Александром Моором и [руководитель Уральского межрегионального координационного совета „Единой России“] Иваном Квиткой», — рассказал инсайдер. Ранее агентство писало, что Квитка уполномочен ЕР курировать выборы в ХМАО, ЯНАО, Тюменской и Курганской областях.

В пресс-службе уральского полпредства сослались на отсутствие информации по предстоящей встрече. В оперативном штабе Тюменской области так же не удалось получить комментарий.

Помимо обсуждения избирательной кампании, Якушев проведет в Тюмени совещание с правоохранительными органами региона и рабочую встречу с губернатором Моором. На мероприятиях будут обсуждаться вопросы занятости населения и ситуация с COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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