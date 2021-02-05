05 февраля 2021
04 февраля 2021

Полпред Якушев приедет в Тюмень на разговор с губернатором

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на предприятия АО «Конар». Челябинск, якушев владимир
Якушев и Моор обсудят ситуацию с коронавирусом в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прибудет в Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщили в окружном информационном центре аппарата полпредства.

«Якушев проведет совещание с правоохранительными органами региона и рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором», — говорится в сообщении. Будут обсуждаться вопросы занятости населения и ситуация с COVID-19. Кроме того, как рассказал URA.RU собственный источник, на повестке — избирательная кампания 2021 года.

Экс-министр строительства Владимир Якушев назначен полпредом президента в УрФО 9 ноября 2020 года. На посту он сменил Николая Цуканова, проработавшего в этой должности два года. Сам Якушев до перехода в правительство России возглавлял Тюменскую область (с 2005-го по 2018 год).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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