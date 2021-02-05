Полпред Якушев приедет в Тюмень на разговор с губернатором

Якушев и Моор обсудят ситуацию с коронавирусом в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев прибудет в Тюменскую область. Об этом URA.RU сообщили в окружном информационном центре аппарата полпредства.

«Якушев проведет совещание с правоохранительными органами региона и рабочую встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором», — говорится в сообщении. Будут обсуждаться вопросы занятости населения и ситуация с COVID-19. Кроме того, как рассказал URA.RU собственный источник, на повестке — избирательная кампания 2021 года.

Экс-министр строительства Владимир Якушев назначен полпредом президента в УрФО 9 ноября 2020 года. На посту он сменил Николая Цуканова, проработавшего в этой должности два года. Сам Якушев до перехода в правительство России возглавлял Тюменскую область (с 2005-го по 2018 год).