Сергей Перминов заявил, что уполномоченные будут участвовать в разработке стратегии выборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Президиум генсовета «Единой России» официально утвердил список уполномоченных, которые будут курировать осенние выборы всех уровней в регионах. В список вошли 45 человек, в том числе депутаты Госдумы, сенаторы, руководство ключевых подразделений центрального исполкома ЕР, сообщил URA.RU замглавы генсовета партии Сергей Перминов.

«Уполномоченные будут напрямую работать с региональными отделениями партии и избирательными штабами. Их „функционал“ — вся политическая работа на территориях. В том числе — участие в разработке и реализации выборных стратегий, нивелирование внутриэлитных конфликтов на региональном уровне, выявление лидеров общественного мнения, работа с протестной повесткой, отслеживание чистоты кампаний, недопущение нарушения выборного законодательства и так далее», — сказал Перминов. Он добавил, что первым этапам к выборам в ЕР будет праймериз (голосование за кандидатов, которых выдвинет партия).

Уполномоченным на выборах в Челябинской области назначен, как и писало URA.RU, первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, в Свердловской области — депутат Госдумы Максим Иванов (агентство также писало о его назначении). За выборы в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе и Курганской области будет отвечать руководитель Уральского межрегионального координационного совета (МКС) ЕР Иван Квитка. Курировать выборы в Москве и Московской области будет первый замруководителя фракции в Госдуме Виктор Селиверстов, в Санкт-Петербурге — секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.

Директор Института развития парламентаризма Алексей Чадаев, работавший ранее с ЕР, считает что кураторами назначили статусных единороссов. «Это люди, которые поедут в администрацию президента защищать стратегию избирательной кампании с вице-губернатора. Они придут к губернаторам спрашивать, какие ресурсы мобилизованы на результат, они будут разрешать внутриэлитные конфликты. Их можно назвать переговорщиками, но не в смысле посредниками, а в смысле комиссарами», — объяснил эксперт.

Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков полагает, что ответственность за выборы несут губернаторы. «Институт уполномоченных — присмотр в первую очередь и некая коммуникация с центральным избирательным штабом и наблюдение, чтобы соблюдался набор процедур которые спускаются из центрального штаба. Чтобы не мыло на местах самодеятельности, которая будет вредить результату. А высокий статус лиц говорит, что они обладают достаточными ресурсами и полномочиями, чтобы вмешиваться в ход процесса, подсказывать коммуницировать или с первым лицом региона или с замом, который отвечает за выборы», — резюмировал эксперт.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. 225 депутатов изберут в одномандатных округах. Столько же народных избранников получат мандаты по партийным спискам.