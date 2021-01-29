Украина запретила российские вакцины от коронавируса

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По словам главы украинского минздрава, российскую вакцину от коронавируса не зарегистрируют на Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Украина отказалась от регистрации российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

«Можете истерить еще очень долго, никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет», — цитирует Степанова РИА «Новости». Украинский чиновник отметил, что ранее некие «политические силы» пытались поднять свой рейтинг на теме вакцинации российским препаратом.

Степанов также отметил, что несмотря на попытки запугивания украинцев рассказами про отмененную вакцинацию от коронавируса, она начнется в стране по запланированному сценарию. Он добавил, что прививочная кампания начнется в феврале этого года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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