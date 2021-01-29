От трипаносомозома человек спит практически весь день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми Наталья Пашина и ее двухлетняя дочь после отдыха в Занзибаре заразились африканским трипаносомозом — так называемой сонной болезнью, которую переносят мухи цеце. В разговоре с URA.RU женщина пожаловалась, что местные врачи отправили ее и ребенка домой, объяснив, что не знают как их лечить.

Семья ездила в Африку в ноябре 2020 года, где, со слов Натальи, ее и дочь покусали насекомые. Уже в Перми, с 1 января, у девочки началась лихорадка, температура держалась в районе 40 градусов. Несколько дней ребенок принимал жаропонижающие. В частных лабораториях выяснили, что в организме малышки находятся тропические паразиты трипаносомы, которые вызывают сонную болезнь (документы имеются в распоряжении URA.RU). Но врачи детской поликлиники не знают, как лечить ребенка. «Вчера она спала целый день, три часа только бодрствовала. Нас отправили домой, сказали ждать до понедельника. Надо будет тысячу бумаг написать, чтобы нас в Москву направили, потому что здесь ли лекарств, ни лечения. Надо бить тревогу в Минздрав, чтобы закрывали Занзибар», — пожаловалась Пашина.

У самой женщины также выявили паразитов в организме. «Анализ показал, что это [паразитов вызвали] укусы мухи цеце. Походка меняется, трясутся конечности, не хочется пить, есть. Я взрослая, понимаю — заставляю себя есть. Ребенка приходится выводить капельницами. Она в амебном состоянии. Сегодня утром вернулся аппетит, не спала четыре часа — это радость», — сказала пермячка.

Пашина подчеркнула, что консилиум врачей из Перми отправлял запрос в Занзибар. Но там опровергают, что в регионе есть мухи цеце. При этом насекомые покусали взрослых и детей из других уральских регионов. В частности, мальчика из Тюмени, вспомнила женщина.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Пермского края с просьбой прокомментировать инцидент. В ведомстве пообещали разобраться в ситуации.

В организме матери и ребенка выявили трипаносомы Фото: Наталья Пашина

Пермские врачи не знают, как вывести паразитов из организма Фото: Наталья Пашина

На выходные женщину и малышку отправили домой без лекарств Фото: Наталья Пашина