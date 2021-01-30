Роскомнадзор потребовал удалить личные данные россиян из Telegram

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Telegram обяжут удалить личные данные россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Роскомнадзор потребовал у Telegram удалить персональные данные россиян. Соответствующее требование ведомство направило компании Telegram Group Inc.

«Направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — сообщили в Роскомнадзоре. По информации ведомства, основанием для данного требования послужили обращения граждан о публикации в мессенджере личной информации россиян.

Ранее «Коммерсант» написал о том, что после несогласованных акций протеста 23 января в Telegram появился канал, публикующий персональные данные сотрудников полиции, занимающихся охраной правопорядка во время мероприятий. В Госдуме заявили, что публикация такой информации может угрожать безопасности силовиков и членов их семей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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