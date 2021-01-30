Роскомнадзор потребовал у Telegram удалить персональные данные россиян. Соответствующее требование ведомство направило компании Telegram Group Inc.
«Направлено обращение о недопустимости распространения и необходимости прекратить незаконное распространение персональных данных», — сообщили в Роскомнадзоре. По информации ведомства, основанием для данного требования послужили обращения граждан о публикации в мессенджере личной информации россиян.
Ранее «Коммерсант» написал о том, что после несогласованных акций протеста 23 января в Telegram появился канал, публикующий персональные данные сотрудников полиции, занимающихся охраной правопорядка во время мероприятий. В Госдуме заявили, что публикация такой информации может угрожать безопасности силовиков и членов их семей.
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