29 января 2021
28 января 2021

В ХМАО обстреляли здание полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина подъехал к отделу полиции на своем автомобиле и открыл стрельбу Пресс-служба СУ СКР по ХМАО

В городе Когалым (ХМАО) пьяный мужчина обстрелял из охотничьего ружья отдел полиции. При попытке задержания он открыл стрельбу по правоохранителям и был ранен ответным огнем.

«Подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на своем автомобиле Шевроле-Нива подъехал к зданию отдела полиции ОМВД России по городу Когалым, где произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья 12 калибра по окнам здания полиции», — рассказали в региональном Следственном комитете. Кроме того, мужчина выпустил несколько патронов по стоящему рядом зданию банка.

Сотрудники полиции попытались задержать стрелявшего. Однако он открыл по ним огонь. В ответ силовикам пришлось применить табельное оружие и ранить мужчину. В настоящее время он госпитализирован.

СУ СК по ХМАО возбудил в отношении нападавшего уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Следователи выясняют все детали произошедшего.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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