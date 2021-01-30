Интернет-эксперты: дворец Ротенберга попал под цензуру в YouTube

Екатерина Мизулина отметила, что YouTube часто игнорирует российский контент Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Видео агентства Mash про «дворец в Геленджике» (30 января Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром этого комплекса) не попало в тренды российского YouTube. Это говорит о предвзятости администрации данной соцсети и попытках вмешательства во внутренние дела государства, заявила в разговоре с корреспондентом URA.RU член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Данный ролик Mash получил уже более двух миллионов просмотров за сутки, что, конечно, говорит о том, что это видео должно попасть в тренды российского YouTube, но, тем не менее, этого не происходит. И это еще одно подтверждение неких существующих двойных стандартов со стороны соцсети, или компании Google, которые ставят в тренды именно тот контент, в котором они лично заинтересованы. Если видеоролик и его содержание не устраивают их каким-то образом, они не дают ему дальнейшего продвижения. Все это — еще одно дополнительное свидетельство того, что платформы с помощью своих механизмов пытаются вмешиваться во внутренние дела государств, играя на манипуляции общественным сознанием», — рассказала Мизулина.

Собеседница агентства отметила, что история с отсутствием видеоролика Mash в трендах является не первой подобной реакцией соцсети на российский контент. Она рассказала, что YouTube неоднократно занижал количество просмотров видеороликов, объясняя это некой модерацией контента и борьбой с накрутками.

С Мизулиной согласен заместитель руководителя аналитической службы АНО «Диалог» Тимофей Ви. Он рассказал агентству, что западные соцсети уже давно и активно вмешиваются в политическую жизнь других государств. Он привел в пример недавнюю историю с забаненными аккаунтами бывшего президента США Дональда Трампа.

«О чем мы можем точно говорить? О том, что некоторые западные площадки уже имеют опыт такой политической игры. Здесь мы сталкиваемся с тем, что есть необъяснимое явление — конкретный общественно-политический ролик, в отличие от других общественно-политических роликов, не попадает в топ YouTube, который дает значительный трафик», — отметил Ви. По его словам, сложившая ситуация требует объяснения от Google.

Видеоролик, о котором идет речь, был выложен интернет-агентством Mash в минувшую пятницу. В нем журналисты подвергли критике недавнее «расследование» блогера Алексея Навального, нашедшего под Геленджиком особняк, по его словам, принадлежащий президенту РФ Владимиру Путину. Журналистам Mash удалось проникнуть в сам особняк и выяснить, что ничего описанного в расследовании блогера в здании нет.

После выхода видеоролика бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что «дворец» под Геленджиком принадлежит ему. По словам предпринимателя, он является бенефициаром объекта и планирует открыть в нем апарт-отель.

Ранее с цензурой YouTube столкнулся журналист Владимир Соловьев. С октября прошлого года видеоматериалы его канала «Соловьев LIVE» перестали попадать в тренды платформы. Тогда Роскомнадзор обвинил Google в попытке воспрепятствовать росту аудитории канала журналиста и потребовал снять все ограничения.