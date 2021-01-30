30 января 2021

В Москве арестовали двух сотрудников Роспотребнадзора. Их подозревают в получении крупной взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
За получение крупной взятки фигурантам дела грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Зам главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Виктория Зотова и руководитель группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислав Томилов арестованы в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

«Савеловским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Томилова Станислава Владимировича, Зотовой Виктории Витальевны и Малютина Александра Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года», — приводит ТАСС слова представителя суда. Малютин, как отмечается, является главой испытательного лабораторного центра «Экология».

Центр занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. Малютину инкриминируют дачу взятки должностному лицу в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Томилову и Зотовой — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Санкции статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф в размере до 70-кратной суммы взятки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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