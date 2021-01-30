В Канаде выдвинули новую версию о нулевом ВИЧ-пациенте

Первый случай заражения ВИЧ-инфекцией был во время Первой мировой войны. Такое мнение выразил канадский ученый, профессор из Университета Шербрука Жак Пепин.
Еще в 2011 году Пепин написал книгу «Происхождение СПИДа», в которой говорилось, что впервые заражение человека ВИЧ произошло в начале 20-го века. Речь шла об охотнике в Камеруне. Теперь профессор опубликовал пересмотренную версию своей гипотезы.
«Первоначальный „нулевой пациент“ был не местным охотником, а голодающим солдатом Первой мировой войны, вынужденным охотиться на шимпанзе в поисках пищи, когда он застрял в отдаленном лесу вокруг Молунду, Камерун, в 1916 году», — пишет издание Daily Mail. Ученый пояснил, что у военных, оказавшихся в тех окрестностях, закончилось продовольствие, поэтому им пришлось охотиться на обезьян и других животных. Одна из шимпанзе, как предполагается, была инфицирована. При разделке солдат порезался и заразился сам, а после возвращения в Леопольдвиль распространил болезнь.
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