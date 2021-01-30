На повторных выборах главы Сургута появился первый кандидат

На повторно объявленных выборах главы Сургута появился первый кандидат — им оказался неработающий пенсионер Александр Мигунов. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Мигунов первым пришел сдавать документы в конкурсную комиссию. Он принимает участие в выборах мэра каждый раз, начиная с 2010 года», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что пенсионер принимал участие в предыдущей выборной кампании, но члены конкурсной комиссии обнаружили у него ошибки при подаче документов.
Дозвониться до секретаря конкурсной комиссии по выборам главы Сургута журналисту URA.RU не удалось, там не ответили на телефонный звонок. В распоряжении агентства нет номера сотового телефона самого Мигунова.
Ранее URA.RU сообщало, что первая попытка выбрать главу Сургута после отставки Вадима Шувалова закончилась неудачей. Лишь один кандидат, ведущий инженер компании «Россети Тюмень» Артур Романов, смог правильно заполнить все документы, поэтому конкурс на пост мэра был объявлен несостоявшимся. В итоге, сургутской думе пришлось перезапустить процедуру выборов.
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