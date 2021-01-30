Источник: на незаконном митинге в Кургане задержали 11 человек

По неофициальным данным, на несогласованный митинг пришли чуть более 30 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Как минимум к 11 участникам незаконной акции протеста в Кургане возникли вопросы. В связи с этим их сопроводили в автомобили. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сначала было пятеро, а потом еще шестеро», — сообщил источник. В частности, одного молодого человека увели в автозак за то, что он вступился за друга. На акции замечен уполномоченный по правам человека в Курганской области Борис Шалютин.

Согласно информации источника в полиции, в несогласованном митинге в Кургане приняли участие 32 человека. Официально информацию в УМВД по региону пока не комментируют. На данный момент, несогласованный митинг почти завершен — после предупреждения о начале задержания сотрудниками полиции часть участников ушла с места сбора.

Акции протеста возле кинотеатра «Россия» в Кургане и возле памятника Шадру в Шадринске 31 января являются не согласованными. Поводом для акции стал арестблогера Алексея Навального, а также его фильм о дворце, который, якобы, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем дворца.

23 января в Кургане на незаконной акции протеста, по данным силовиков, присутствовало 110 участников. Сторонники Навального говорили о 500 гражданах. 20 человек тогда задержали, пятерых арестовали (суды назначили от 8 до 30 суток ареста). Заявка на ту акцию, как и на сегодняшнюю, не подавалась.