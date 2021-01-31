В Санкт-Петербурге хлопком вынесло стекла в вестибюле метро. Видео

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Инцидент произошел, когда станция была закрыта по техническим причинам Фото: Анна Майорова © URA.RU

В здании станции метро «Чернышевская» в Санкт-Петербурге воздушным ударом вынесло стекла. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения.

«Согласно предварительной информации, ЧП случилось, когда станция была закрыта на вход и выход по техническим причинам», — сообщает «Пятый канал». Отмечается, что в этот момент вентиляция была включена на полную мощность, но из-за того, что труба находится в вестибюле, сильный поток воздуха ударил в окна.

Осколки стекла вынесло на улицу вместе с алюминиевой рамой. Телеканал уточняет, что пострадавших в результате инцидента нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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