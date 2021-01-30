Фотокорреспондента URA.RU, задержанного в Магнитогорске, отпустили

Полиция в Магнитогорске задержала журналиста так как он был в эпицентре событий Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Корреспондента URA.RU и «Верстов.Инфо» Илью Московца, задержанного 31 января в Магнитогорске Челябинской области, отпустили из полиции. Об этом Илья сообщил URA.RU. Поводом для задержания стало отсутствие документов на аппаратуру во время съемки на незаконной акции.

«Некоторое время я был в автозаке у кинотеатра „Современник“ вместе с другими задержанными. Потом нас отвезли в отдел полиции „Ленинский“, — рассказал URA.RU Илья. — Там мне вручили о неучастии в несанкционированных митингах и шествиях, после чего отпустили».

В разговоре с URA.RU Илья отметил, что перед задержанием один из руководителей ОМОНа попросил его показать документы. Убедившись, что перед ним сотрудник СМИ, он разрешил продолжать съемку. Но потом вмешался другой сотрудник и потребовал показать документы на аппаратуру, а затем Илью отправили в автозак. «Так как журналист находился в эпицентре событий, он был со всеми участниками задержан и после проведения беседы будет отпущен», — цитирует «Верстов.Инфо» пресс-службу полиции Магнитогорска.

Незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального в Магнитогорске и в Челябинске завершились. Обе акции, как и в других городах России, проходили без санкции властей. Сторонники блогера заявки на проведение мероприятий не подавали. Навального задержали после его возвращения из Германии за многократные нарушения условий испытательного срока по его уголовному делу. ФСИН требует заменить условный срок на реальный. Уже после ареста блогера вышел его фильм, в котором утверждается, что у президента РФ Владимира Путина есть «дворец» в Геленджике. Путин эту информацию опроверг, олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром данной недвижимости.