Ни 23-го, ни 31 января организаторы акций демонстративно не обращались за разрешением к властям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На 31 января в Челябинской области анонсированы несогласованные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Их массовость, а также действия протестующих и властей могут определить течение дальнейших протестов. Такое мнение высказали URA.RU политтехнологи Сергей Клесун и Алексей Ширинкин.

«На мой взгляд, народу будет больше. В прошлый раз для участников в Челябинске все закончилось мирно. Стало быть, и теперь опасаться им нечего. Но если властям и полиции удастся не допускать негативного развития, то акции будут постепенно сходить на „нет“, интерес к ним станет падать», — считает политтехнолог Сергей Клесун. По мнению политтехнолога Алексея Ширинкина, число участников будет сопоставимо с тем, что было 23 января. «С одной стороны есть повышающий фактор, погода улучшилась. С другой есть фактор и понижающий, нет обновления темы. А для власти это сигнал. Есть серьезный протестный пласт, и это надо учитывать», — заметил Ширинкин.

Поводом для очередной акции (первая состоялась 23 января), заявка на которую также не подавалась, стал арест Навального по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Неоднократные нарушения им условий испытательного срока позволили ФСИН потребовать в суде замены условного приговора за мошенничество реальным наказанием. Уже после этого команда Навального выложила на YouTube фильм-расследование о «дворце под Геленджиком». В двухчасовом ролике, который, по данным платформы, с момента публикации увидело более 100 млн человек Навальный утверждал, что «дворец» принадлежит Владимиру Путину. Впрочем, по другим сведениям, видео набрало лишь три миллиона просмотров.

Сам президент РФ заявил, что не имеет отношения к этой недвижимости. На появившемся 29 января видео из «дворца» вместо роскошных апартаментов из фильма Навального оказались голые бетонные стены, мусор и стройматериалы. 30 января миллиардер Аркадий Ротенберг признался, что комплекс строений принадлежит ему и является апарт-отелем для состоятельных россиян.

В Челябинске и Магнитогорске 23 января на улицы вышли, по разным оценкам, от 1300 до 1,5 тысячи человек. Восемь участников оштрафованы на 10-20 тысяч рублей, шесть арестованы на срок от 7 до 13 суток. Как и сейчас, никто не обращался за разрешением на акции к властям. В Челябинске протестующие спровоцировали пробки в центре города, но полиция вела себя предельно корректно и обошлось без пострадавших. Накануне 31 января полиция заранее предупредила челябинцев, что вынужденно ограничит движение пешеходов и транспорта в центре города, а Центральный районный суд арестовал на трое суток администратора соцсетей сторонников Навального в Челябинске Марию Макарову — дочь бывшего министра культуры области.