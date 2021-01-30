В ЯНАО никто не поддержал Алексея Навального Фото: Анна Майорова © URA.RU

В городах ЯНАО на несанкционированные протесты не вышел ни один человек, как и в прошлые выходные. С чем связана такая апатия к митингам в поддержку блогера Алексея Навального у жителей округа агентству рассказали политологи.

Политолог Алексей Климовский в разговоре с URA.RU связал провал митингов на Ямале с низкой активностью молодежи. Одной из причин этого он называет отсутствие вузов в регионе. «Ямальская молодежь традиционно деполитизирована даже в большей степени, чем в среднем по России. Молодое поколение волнуют более непосредственные проблемы сиюминутного досуга и обустройства собственной жизни», — пояснил Климовский.

В ЯНАО нет штаба Навального. Корреспондент агентства попросил прокомментировать ситуацию у сторонников Алексея в Тюмени, однако там отказались от комментариев.

Ещё один политолог Александр Безделов рассказал, что на его взгляд есть несколько причин такого исхода событий. Одна из главных — сторонника блогера в ЯНАО минимальное количество. «Теперь нельзя сказать, что как 23 января, ямальцам помешала погода. Протест не зацепил жителей Ямала. Второй момент — совершенно очевидно, что жители округа гораздо прагматичнее, и понимают, что конечных целей у протеста не существует. Люди не видят конечной цели», — рассказывает Безделов. Также политолог отметил контрмеры власти — информационная волна и действия силовиков в совокупности принесли свои плоды.

Ямальцы обсуждают несанкционированный митинг в соцсетях — большинство комментариев именно о том, что в регионе людям особо не интересна повестка, которая беспокоит всю страну. «Митинги нужны бездельникам и дармоедам», — пишет Ольга Команда в группе «Происшествия Ноябрьск». Ее поддерживает Радим Алиев: «На Ямале люди ещё не такие голодные, как в других регионах».

Политологи в ЯНАО не ожидали такого исхода событий. Они считали, что из-за того, что в округе в эти выходные столбик термометра поднялся значительно вышел показателя 23 января, несколько десятков особо радикально настроенных на несанкционированные митинги все же выйдут.

Протесты в России начались после ареста Навального в Москве. Позднее ФБК (признана иноагентом) выпустила фильм, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. 30 января олигарх Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром. Штаб блогера даже не пытался сделать митинги законными — ни 23, ни 31 января никаких заявок на согласование протестов не подавалось.

Одна из главных площадей Салехарда Карина Безносова

Одна из главных площадей Салехарда Карина Безносова