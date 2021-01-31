Генерал ФСБ назвал незаконные акции протеста бесперспективными

Проходящие в РФ протесты не имеют перспектив, считает Александр Михайлов Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Участников несогласованных акций в российских городах 31 января было меньше, чем 23-го, потому что люди поняли, что у протеста нет перспектив. Такое мнение выразил генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

«Они сами не знают, чего хотят… Мы сегодня имеем дело с сумбурно эмоциональным протестом, не имеющим перспектив. И наверное, многие уже к этому пришли. Они хотят поучаствовать в каких-то общественных событиях, но вектор их действия направлен в никуда. Поэтому сегодня и народу, думаю, было меньше», — сказал Михайлов в беседе с РИА «Новости».

Так, по данным московской полиции, как уточняет агентство, в воскресенье в несогласованной акции приняли участие две тысячи человек. Неделей ранее столичный главк докладывал о четырех тысячах участников. На снижение этого числа, считает генерал-майор, повлияла также профилактическая работа органов власти — разъяснения о негативных последствиях за участие в митингах, штрафы и задержания.

Акции протеста 23 и 31 января не были согласованы. По данным «ОВД-Инфо», в Москве были задержаны 1600 человек, на прошлой неделе сообщали о 1 320 задержанных. В Санкт-Петербурге сегодня более 1100 задержанных, что почти на 800 больше, чем на прошлой акции. Всего в стране в воскресенье задержали больше 5 тысяч человек. Поводом для организации митингов считается задержание блогера Алексея Навального за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После ареста блогера вышел его фильм, где президенту России Владимиру Путину приписали «дворец» в Геленджике. Глава государства эту информацию опроверг. Бизнесмен Аркадий Ротенберг признался, что является бенефициаром объекта.