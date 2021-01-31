В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в феврале

Жителей южной части страны, Урала и Сибири ждет аномально теплый февраль, в то время как для некоторых регионов Дальнего Востока этот месяц окажется аномально холодным. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«На европейской территории России температурный фон около нормы прогнозируется в большинстве регионов, класс выше нормы — в Крыму, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Также средмесячная температура выше нормы ожидается на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края и в Хакасии», — приводит ТАСС слова собеседника.
Что касается территорий Дальнего Востока, Вильфанд прогнозирует температуру ниже нормы в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края, В Сахалинской области. Теплее обычного будет на Чукотке и в Магаданской области. В остальных регионах страны погода в феврале не будет откланяться от нормы — будут и морозы, и оттепели.
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