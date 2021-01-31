31 января 2021

В Гидрометцентре предупредили об аномальной погоде в феврале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, снег, зима, медицинская маска, защитная маска, набережная городского пруда, холод, мужчина в маске
Роман Вильфанд рассказал о погоде в феврале в регионах РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей южной части страны, Урала и Сибири ждет аномально теплый февраль, в то время как для некоторых регионов Дальнего Востока этот месяц окажется аномально холодным. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории России температурный фон около нормы прогнозируется в большинстве регионов, класс выше нормы — в Крыму, в Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе. Также средмесячная температура выше нормы ожидается на юге Урала, Западной Сибири, на самом юге Красноярского края и в Хакасии», — приводит ТАСС слова собеседника.

Что касается территорий Дальнего Востока, Вильфанд прогнозирует температуру ниже нормы в северо-западных регионах Якутии, на юге Хабаровского края, В Сахалинской области. Теплее обычного будет на Чукотке и в Магаданской области. В остальных регионах страны погода в феврале не будет откланяться от нормы — будут и морозы, и оттепели.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...