В Telegram появились фейковые рассылки от лица российских «звезд»

Мошенники пользуются политикой конфиденциальности мессенджера Фото: Анна Майорова © URA.RU

Популярность Telegram привела к резкому росту мошенничеств, эксплуатирующих принятую в мессенджере политику конфиденциальности. Злоумышленники делают массовые рассылки от лица известных telegram-каналов или звезд, предлагая жертвам заплатить за размещение рекламы или отказ от публикации негатива.

«В социальных сетях и мессенджере Telegram участились рассылки от мошенников, которые предлагают компаниям рекламу в аккаунтах популярных блогеров или музыкантов в социальных сетях. <…>. Такие рассылки <…> прошли в январе от лица певицы Елены Темниковой и рэпера Моргенштерна. Злоумышленники представляются продюсерами звезд и предлагают за 10 тыс. руб. опубликовать рекламу товаров и услуг компании, например, в профиле певцов в Instagram», — пишет газета « Коммерсант» со ссылкой на данные компании Group-IB. Темникова подтвердила изданию эту информацию, Моргенштерн на запрос не ответил.

Кроме того, мошенники выдают себя за администраторов популярных telegram-каналов. Например, одному из крупнейших предприятий из сферы агропромышленного комплекса в январе пришло сообщение от лица крупного политического канала, в котором говорилось о намерении опубликовать материалы, касающиеся бизнеса компании. За то, чтобы эти материалы не были опубликованы, злоумышленники просили заплатить, отмечает газета.

Интерес мошенников к мессенджеру эксперт департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов объяснил резким ростом числа его пользователей. 14 января Дуров заявил, что за три дня аудитория платформы увеличилась на 25 млн. Также, отмечает издание, вероятность успеха злоумышленникам добавляет тот факт, что общение в мессенджере всегда анонимно.