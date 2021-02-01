Миллиардер хотел направит деньги Европе на помощь по борьбе с коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Миллиардер, основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг не может воспользоваться своими деньгами, которые хранились у него в американских и швейцарских банках. Минфин США не дает ему разрешение на взятие даже небольших сумм на благотворительность, посетовал олигарх.

«Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах — несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе. Как можно не разрешить дать деньги нуждающимся в такое сложное время?» — поделился бизнесмен с Forbes. На его счетах из-за санкций против него оказались заморожены порядка полутора миллиардов долларов.

Также миллиардера поразило, что из-за санкций от него отвернулись близкие люди. «Пропали люди, про которых я никак не мог подумать, что из-за санкций они перестанут со мной общаться. И я не про бизнес — по бизнесу я еще могу понять людей — я про человеческие отношения», — удивился Вексельберг.

Ранее действующего президента США Джо Байдена попросили внести в санкционный список также российского миллиардера Романа Абрамовича и министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Всего список состоит из 35 человек, который Фонд борьбы с коррупцией (признан иноагентом) направил Байдену, пишет «Национальная служба новостей». В общественной палате России этот призыв назвали изменой, уточняет « Утро.ру ».