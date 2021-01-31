Байдена призвали ввести санкции против властей РФ и олигархов

Президент США получил список из 35 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК — признан иноагентом) призвал президента США Джо Байдена ввести санкции в отношении российских властей. Список состоит из 35 человек.

«В письме Байдену представлен более широкий список из 35 человек, из которых восемь были включены в „приоритетный список“», — пишет CNN. Так, в «приоритетный список» входят российский миллиардер Роман Абрамович и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Кроме них, в перечне оказались глава СКР Александр Бастрыкин, бизнесмен Олег Дерипаска, руководитель администрации президента Антон Вайно, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель «Росатома» Сергей Кириенко, депутат Павел Крашенинников, глава «Газпрома» Алексей Миллер, премьер Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, председатель ЦИК Элла Памфилова, мэр Москвы Сергей Собянин, журналист Владимир Соловьев, бизнесмен Алишер Усманов, полпред в СКФО Юрий Чайка, руководитель «Первого канала» Константин Эрнст и другие.

Всего список разделен на три категории: «олигархи», «нарушители прав человека» и «лица, преследовшие Навального». Письмо направлено в преддверии несанкционированных акций протеста в России в поддержку блогера Алексея Навального, который находится под стражей.

Редакция URA.RU пыталась связаться с директоратом ФБК, однако оперативный комментарий получить не удалось. Запрос был направлен на почту фонда.

Предыдущие несогласованные акции протеста прошли в России 23 января после задержания блогера Алексея Навального. Заявки на их проведение не подавались. ФСИН обосновал задержание нахождением блогера в федеральном розыске по причине многократных нарушений условий испытательного срока, пишет агентство Nation News. Суд отправил блогера под арест на 30 суток, уточняет Vse42.ru.